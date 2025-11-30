Marché de Noël au Domaine de Pladuc Lachaise

Marché de Noël au Domaine de Pladuc

1 route de vallée-pladuc Lachaise Charente

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Découvrez l’ambiance festive du Marché de Noël au Domaine de Pladuc à Lachaise! Rejoignez artisans, producteurs locaux, pour cette 3ème édition locale et chaleureuse. Un incontournable pour vos préparatifs festifs!

1 route de vallée-pladuc Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 46 89 domaine.pladuc@gmail.com

English : Marché de Noël au Domaine de Pladuc

Discover the festive atmosphere of the Christmas Market at the Domaine de Pladuc in Lachaise! Join craftspeople, producers for this 2nd edition of a warm, local event. A must for all your festive preparations!

German : Marché de Noël au Domaine de Pladuc

Entdecken Sie die festliche Atmosphäre des Weihnachtsmarktes auf der Domaine de Pladuc in Lachaise! Treffen Sie sich mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten zu dieser dritten lokalen und gemütlichen Veranstaltung. Ein Muss für Ihre Festvorbereitungen!

Italiano : Marché de Noël au Domaine de Pladuc

Scoprite l’atmosfera festosa del Mercatino di Natale al Domaine de Pladuc a Lachaise! Unitevi agli artigiani e ai produttori locali per questa 3a edizione di un evento caloroso e locale. Un appuntamento imperdibile per tutti i preparativi delle feste!

Espanol : Marché de Noël au Domaine de Pladuc

Descubra el ambiente festivo del Mercado de Navidad del Domaine de Pladuc, en Lachaise Únase a los artesanos y productores locales en esta 3ª edición de un acontecimiento cálido y local. Una cita ineludible para todos sus preparativos festivos

L’événement Marché de Noël au Domaine de Pladuc Lachaise a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Sud Charente