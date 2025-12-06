Marché de Noël au Domaine des Lys Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon

Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-14

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Nous vous donnons rendez-vous les week-ends des 6, 7 et 13, 14 et 20, 21 décembre au Domaine des Lys pour le Marché de Noël édition 2025 !

Plus d’informations à venir. .

Domaine des Lys Chateau de la Guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 55 68 contact@domainelys.fr

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

L’événement Marché de Noël au Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis