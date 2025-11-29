Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël au Domaine d’Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou

Marché de Noël au Domaine d'Hélix

Marché de Noël au Domaine d’Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël au Domaine d’Hélix

Gare du Mauron Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29

Produits du terroir et créations artisanales.
  .

Gare du Mauron Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 80 33 73 45 

English :

Local products and handcrafted creations.

German :

Regionale Produkte und handwerkliche Kreationen.

Italiano :

Prodotti locali e creazioni artigianali.

Espanol :

Productos locales y creaciones artesanales.

L’événement Marché de Noël au Domaine d’Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)