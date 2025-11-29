Marché de Noël au Domaine d’Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou
Marché de Noël au Domaine d’Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël au Domaine d’Hélix
Gare du Mauron Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Gratuit
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Produits du terroir et créations artisanales.
Gare du Mauron Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 80 33 73 45
English :
Local products and handcrafted creations.
German :
Regionale Produkte und handwerkliche Kreationen.
Italiano :
Prodotti locali e creazioni artigianali.
Espanol :
Productos locales y creaciones artesanales.
L'événement Marché de Noël au Domaine d'Hélix Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-11-12