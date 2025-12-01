Marché de Noël au Domaine du Champ Fleuri Domaine du Champ Fleuri Angoulême

Marché de Noël au Domaine du Champ Fleuri

Domaine du Champ Fleuri 9014 Rue de l’Hirondelle Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-12

Rendez-vous au Domaine du Champ Fleuri pour la 1er édition de ce marché magique ! Au programme, des artisans locaux pour des cadeaux uniques, un village du Père Noël mais aussi des ateliers créatifs pour enfants (sur inscription)

Domaine du Champ Fleuri 9014 Rue de l’Hirondelle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 34 47 68 contact.champfleuri@gmail.com

English :

Join us at Domaine du Champ Fleuri for the 1st edition of this magical market! On the program: local artisans for unique gifts, a Santa Claus village and creative workshops for children (registration required)

German :

Wir treffen uns in der Domaine du Champ Fleuri zur ersten Ausgabe dieses magischen Marktes! Auf dem Programm stehen lokale Kunsthandwerker für einzigartige Geschenke, ein Dorf des Weihnachtsmannes, aber auch kreative Workshops für Kinder (auf Anmeldung)

Italiano :

Unitevi a noi al Domaine du Champ Fleuri per la prima edizione di questo magico mercato! In programma: artigiani locali che propongono regali unici, il villaggio di Babbo Natale e laboratori creativi per bambini (iscrizione obbligatoria)

Espanol :

Únase a nosotros en el Domaine du Champ Fleuri para la 1ª edición de este mercado mágico En el programa: artesanos locales que ofrecen regalos únicos, pueblo de Papá Noel y talleres creativos para niños (inscripción obligatoria)

