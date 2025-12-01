Marché de Noël au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis

Marché de Noël au Domaine du Collet Vert

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h. Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Marché de Noël au Domaine du Collet Vert 100% producteurs et artisans

Venez partager un moment convivial et authentique au cœur du Domaine du Collet Vert !

Dès votre arrivée, le vigneron Jérôme vous accueillera avec un verre de vin chaud offert, pour débuter la journée dans une ambiance chaleureuse.

Découvrez un marché de producteurs et d’artisans locaux, idéal pour préparer les fêtes et dénicher des cadeaux gourmands ou faits main.

Le midi, profitez d’un repas sur place chaque producteur proposera une assiette composée de ses propres produits, pour un véritable voyage des saveurs.

Un rendez-vous familial, simple et sincère, où le charme de Noël s’invite entre vignes et lumières. .

Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 74 76 barneoud.jerome@laposte.net

English :

Christmas market at Domaine du Collet Vert 100% producers and craftsmen

