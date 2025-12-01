Marché de Noël au Domaine Fouet (des vins d’ici et d’ailleurs). St Cyr en Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Marché de Noël au Domaine Fouet (des vins d’ici et d’ailleurs).

St Cyr en Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-21

Marché de Noël au Domaine Fouet organisé par Les Vins Nez Sens, entreprise locale d’animations et de ventes de vins.

Sous forme de marché de Noël, venez découvrir les vins du domaine et aussi de plusieurs autres vignerons de Loire de ma sélection, coffrets cadeaux, accessoires et produits terroirs seront au rendez vous dans une ambiance magique et festive.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 18h. .

St Cyr en Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 31 73 37 lesvinsnezsens@gmail.com

English :

Christmas market at Domaine Fouet organized by Les Vins Nez Sens, a local wine sales and entertainment company.

