Marché de Noël au Domaine Insolite de Brocéliande à Paimpont Paimpont

Marché de Noël au Domaine Insolite de Brocéliande à Paimpont
35 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-14 10:30:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE de 10h30 à 19h00.
Nous vous invitons à la seconde édition du Marché de Noël du Domaine Insolite de Brocéliande à Paimpont!
Vous y retrouverez;
– Une trentaine d’artisans, créateurs, producteurs
– Petite restauration et buvette
– Des massages
– Un jeu de piste pour petits et grands (gratuit)
– Le Père Noël et son photographe officiel
Il vous sera possible de récupérer le tirage le jour même.
– Une initiation à la Cani-Rando
Pensez à réserver dès maintenant votre créneau au 0782518010. Départ toutes les heures, dès 14h! (12€/personne reliée à un chien +5€/enfant.)
– Une balade contée avec Alice Les Fées du Hasard Esprits d’hiver de 16h à 18h informations et réservations en ligne (gratuit pour les de 5ans, 8€ de 5 à 10ans inclus puis 12€). Le jour J à partir de 14h, réservations possibles sur place dans la limite de places encore disponibles).
Nous avons hâte de vous y retrouver !! .
35 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 29 50 01 86
