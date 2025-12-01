Marché de Noël au Domaine Rêves Étoilés Lieu-dit Kerguinou La Roche-Maurice

Marché de Noël au Domaine Rêves Étoilés

Lieu-dit Kerguinou Domaine Rêves Etoilés La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le Domaine Rêves Étoilés vous invite à son tout premier Marché de Noël, à Kerguinou (route de Ploudiry) à La Roche Maurice.

Installé au bord de notre étang de 3 000 m², l’événement promet une ambiance chaleureuse et conviviale idéale pour préparer les fêtes.

– Artisans locaux et créations uniques

Découvrez une sélection de créateurs et d’artisans locaux idées-cadeaux originales, bijoux, objets déco, produits bien-être et gourmandises.

– Animations et spectacle lumineux sur l’étang

Nous sommes heureux d’accueillir le chanteur Maxime Piolo pour une prestation musicale qui réchauffera les cœurs. Le clou de la journée un spectacle de jets d’eau illuminés sur l’étang, pensé pour émerveiller petits et grands au crépuscule.

– Gourmandises et boissons pour se réchauffer

Profitez de stands gourmands crêpes maison, jus de pomme chaud pour un moment convivial entre amis ou en famille.

Pourquoi venir ?

Ce marché de Noël est l’occasion parfaite de trouver des cadeaux originaux, de partager un moment festif en pleine nature et de découvrir nos hébergements insolites (bulles et cabanes) — idéal pour prolonger l’escapade en un week-end ressourçant.

Notez la date et rejoignez-nous au Domaine Rêves Étoilés! .

Lieu-dit Kerguinou Domaine Rêves Etoilés La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 59 45 67 95

English :

L’événement Marché de Noël au Domaine Rêves Étoilés La Roche-Maurice a été mis à jour le 2025-12-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS