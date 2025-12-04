Marché de Noël au Domaine Sainte Raphine Domaine Sainte Raphine Fargues-Saint-Hilaire

Marché de Noël au Domaine Sainte Raphine

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Plongez dans l’esprit des fêtes de fin d’année au cœur de notre domaine de 62 hectares, pour un week-end placé sous le charme, la créativité et le partage en famille. Au programme une dizaine de créateurs locaux (bijoux, déco, artisanat…), de belles idées pour vos cadeaux de Noël. Une ambiance familiale et chaleureuse, une buvette gourmande pour se réchauffer (bière, vin chaud, thé, café.) et des animations pour les enfants maquillage de 14 h à17 h et des balades à poney. Et pour prolonger le plaisir, profitez d’un déjeuner au restaurant Côté Maison avec la carte habituelle et une formule à 29 € servie samedi et dimanche midi (bourguignon de canard mijoté maison, cinnamon rolls & glace vanille, réservation conseillée). Un moment simple, authentique et convivial, pensé pour faire briller les yeux des petits comme des grands. .

Domaine Sainte Raphine 12 Avenue des Bons Enfants Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 82 66 contact@sainte-raphine.fr

