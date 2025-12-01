Marché de Noël au Domaine Stentz Wettolsheim
Marché de Noël au Domaine Stentz Wettolsheim samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël au Domaine Stentz
Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël à la cave avec exposition d’artisans, animations pour les enfants, dégustation de vins bio et petite restauration.
Marché de Noël à la cave avec exposition d’artisans, animations pour les enfants, dégustation de vins bio et petite restauration. 0 .
Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 vins.stentz@calixo.net
English :
Christmas market at the winery, with artisan exhibition, children’s entertainment, organic wine tasting and snacks.
German :
Weihnachtsmarkt in der Weinkellerei mit Ausstellung von Kunsthandwerkern, Animationen für Kinder, Verkostung von Bio-Weinen und kleinen Speisen.
Italiano :
Mercatino di Natale in cantina, con mostre di artigianato, animazione per bambini, degustazione di vini biologici e spuntini.
Espanol :
Mercado navideño en la bodega, con exposiciones de artesanía, animación infantil, degustación de vinos ecológicos y aperitivos.
L’événement Marché de Noël au Domaine Stentz Wettolsheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach