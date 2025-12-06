Marché de Noël au Family’s

170 route du Bourg Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Venez partager ce moment convivial. Nous vous attendons nombreux !

10h exposants d’artisanat, de gourmandises ainsi que le stand de l’APE.

14h30 Début des promenades en calèche avec la présence du père Noël.

Fin d’après-midi Denis animera en musique ce moment chaleureux (vin chaud, bière d’hiver, chocolat chaud…) .

170 route du Bourg Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 09 55 56 65

English :

Come and share this convivial moment. We look forward to seeing you there!

L’événement Marché de Noël au Family’s Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)