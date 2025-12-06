Marché de Noël au Family’s Sainte-Croix
Marché de Noël au Family’s Sainte-Croix dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël au Family’s
170 route du Bourg Sainte-Croix Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-21
Venez partager ce moment convivial. Nous vous attendons nombreux !
10h exposants d’artisanat, de gourmandises ainsi que le stand de l’APE.
14h30 Début des promenades en calèche avec la présence du père Noël.
Fin d’après-midi Denis animera en musique ce moment chaleureux (vin chaud, bière d’hiver, chocolat chaud…) .
English :
Come and share this convivial moment. We look forward to seeing you there!
