Marché de Noël au Gîte de Lavalette Gîte de Lavalette Lapte

Marché de Noël au Gîte de Lavalette

Début : 2025-12-16 16:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-16

Le Gîte ouvre ses portes à l’occasion des fêtes ! Marché de Noël chaque jour de 16h à 20h. Créateurs, artisans, producteurs, pâtissiers, chocolatiers, apiculteurs, céramistes, illustrateurs, fleuristes, couturiers, auteurs, praticiens bien-être…

Gîte de Lavalette 2109 route de Saint Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 47 52 29 contact@legitedelavalette.fr

English :

The Gîte opens its doors for the festive season! Christmas market every day from 4pm to 8pm. Designers, artisans, producers, pastry chefs, chocolate makers, beekeepers, ceramists, illustrators, florists, fashion designers, authors, wellness practitioners…

German :

Die Gîte öffnet ihre Türen zur Weihnachtszeit! Weihnachtsmarkt jeden Tag von 16 bis 20 Uhr. Designer, Handwerker, Produzenten, Konditoren, Chocolatiers, Imker, Keramiker, Illustratoren, Floristen, Modeschöpfer, Autoren, Wellness-Praktiker…

Italiano :

Il Gîte apre le sue porte per le festività! Mercatino di Natale tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00. Designer, artigiani, produttori, pasticceri, cioccolatieri, apicoltori, ceramisti, illustratori, fioristi, stilisti, autori, operatori del benessere…

Espanol :

La casa rural abre sus puertas en Navidad Mercado de Navidad todos los días de 16:00 a 20:00 h. Diseñadores, artesanos, productores, pasteleros, chocolateros, apicultores, ceramistas, ilustradores, floristas, diseñadores de moda, autores, profesionales del bienestar…

