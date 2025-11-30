MARCHÉ DE NOËL AU GRENIER LE GRENIER Castanet-Tolosan

MARCHÉ DE NOËL AU GRENIER

LE GRENIER 16bis Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Rendez-vous pour cette 5ème édition de ce marché de Noël chaleureux pour dénicher toutes vos idées cadeaux et vous faire plaisir !

> Stands d’artisanat et créateur·trice·s à l’intérieur (et un peu à l’extérieur !), pour vos emplettes de Noël, dénichez des créations originales et locales à des prix accessibles… Service d’emballage cadeau solidaire.

> Gourmandises à l’extérieur avec des bonnes crêpes servies par le camion-miam Tonnerre de Crêpes , l’apéro de midi en musique avec On verra l’orchestre , vin chaud, châtaignes, stand d’huitres… .

English :

Join us for the 5th edition of this warm and friendly Christmas market to find all your gift ideas and treat yourself!

German :

Ausgabe dieses gemütlichen Weihnachtsmarktes, auf dem Sie alle Ihre Geschenkideen finden und sich selbst eine Freude machen können!

Italiano :

Unisciti a noi per la quinta edizione di questo caloroso mercatino di Natale per trovare tutte le idee regalo e concederti un regalo!

Espanol :

Únase a nosotros en la 5ª edición de este cálido y acogedor mercado navideño para encontrar todas sus ideas de regalo y darse un capricho

