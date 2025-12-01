Marché de Noël au Hameau des Baux Les Petites Maisons Hameau des Baux Paradou

Marché de Noël au Hameau des Baux Les Petites Maisons

Dimanche 21 décembre 2025 de 11h à 21h. Hameau des Baux 285, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

2025-12-21

✨ Célébrons Noël ✨ Le Hameau des Baux organise son marché de Noël artisans, artistes et producteurs locaux live cooking, restauration et atelier enfants

Au programme:



11h Lancement gourmand Live cooking par notre cheffe Julie Chaix



Restauration festive toute la journée Bar à huitres & vin blanc, carte petite guinguette de Noël, vin chaud, Spritz de Noël



11h à 17h Ateliers petits & grands Création de sujets en argile par Maison Prilles (20€ sans réservation)



Exposants: Savonnerie Ecume, Pauline céramique, Plastique Ma Muse, Felicie G, Le Garçon de bois, Linette en Provence, Vagabondages Atelier, Anne Cyanotype & Co, Farfelus Bijoux Arles, Le Baume intégral, l’Élégante, Maison Pic, Domaine de l’Oben, Moulin Mas de Daudet, Domaine Fontchene, Le Rucher de la Musaraigne, Les Baux Cacaos et d’autres!

(restaurant Allegria fermé) .

Hameau des Baux 285, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 48 70 00 23 contact-hdb@les-petites-maisons.com

English :

✨ Let’s celebrate Christmas ✨ Le Hameau des Baux is organising its Christmas market local artisans, artists and producers live cooking, catering and children’s workshop

