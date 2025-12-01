Marché de Noël au Haras national d’Hennebont Rue Victor Hugo Hennebont
Marché de Noël au Haras national d’Hennebont Rue Victor Hugo Hennebont samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël au Haras national d’Hennebont
Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Plus de 60 créateurs, artisans et producteurs seront présents au cœur du magnifique Haras National d’Hennebont pour une nouvelle édition de notre marché de Noël ✨.
Au programme
• Des idées cadeaux uniques
• Des produits gourmands
• Des créations artisanales
• Une ambiance magique… et quelques surprises en plus ✨
✨ Notez bien la date et venez partager la magie de Noël avec nous !
INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre
Navette en bus gratuite depuis la gare routière
Restauration sur place
Animations
Samedi 20 décembre de 11h à 19h
Dimanche 21 décembre de 10h à 18h .
Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 2 97 89 40 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël au Haras national d’Hennebont Hennebont a été mis à jour le 2025-11-20 par ADT 56