Marché de Noël au Haras national d’Hennebont Rue Victor Hugo Hennebont

Haras National d'Hennebont, Hennebont, Morbihan

20 décembre 2025, 10:00

21 décembre 2025, 18:00

20-21 décembre 2025

Plus de 60 créateurs, artisans et producteurs seront présents au cœur du magnifique Haras National d’Hennebont pour une nouvelle édition de notre marché de Noël ✨.

Au programme

• Des idées cadeaux uniques

• Des produits gourmands

• Des créations artisanales

• Une ambiance magique… et quelques surprises en plus ✨

✨ Notez bien la date et venez partager la magie de Noël avec nous !

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre

Navette en bus gratuite depuis la gare routière

Restauration sur place

Animations

Samedi 20 décembre de 11h à 19h

Dimanche 21 décembre de 10h à 18h .

Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 2 97 89 40 30

