Marché de Noël au Jardin des Puys Jardin des Puys Pouzauges

Marché de Noël au Jardin des Puys

Jardin des Puys 20 Rue de la Fontaine Pouzauges Vendée

Début : 2025-12-12 15:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

2025-12-12

Marché de Noël au jardin des Puys.

Vente des produits du jardin, accueil de producteurs et créateurs locaux, animations.

Atelier créatif autour de marionnettes chaussettes, dessins et gravures sur le thème de Noël avec Dominique Héron.

(pour les enfants) .

Jardin des Puys 20 Rue de la Fontaine Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 39 72

English :

Christmas market in the Jardin des Puys.

German :

Weihnachtsmarkt im Jardin des Puys.

Italiano :

Mercatino di Natale nel Jardin des Puys.

Espanol :

Mercado de Navidad en el Jardin des Puys.

