Marché de Noël au Jardin des Traverses Jardin des Traverses Paris

Au programme :

Samedi 13 décembre :

14h à 17h Création de fleurs à partir de collants récupérés

14h30 à 15h30 Initiation au flamenco

14h30 & 15h30 Dessin tous niveaux (30min)

14h30 à 16h30 Fabrication de porte-clés ou d’accessoires en perles upcyclées

15h30 & 17h Peinture sur galets et coquillages (35min)

16h Attaché de foulard avec des pagnes, attaché de bébé au dos

16h15 Pièce de théâtre pour enfants par La Compagnie Grelots

18h45 Fanfare La Bandarrêtdurgence

En continu Buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes sucrées et en-cas salés

En continu Trocante proposée par Coop’Huma

En continu Sessions de luminothérapie (15min)

En continu Animation & sensibilisation à l’égalité par l’association En avant toute(s)

En continu Présentation du fonctionnement d’une ruchette

Dimanche 14 décembre :

14h à 17h Création de fleurs à partir de collants récupérés

14h30 & 16h Dessin tous niveaux (30min)

14h30 & 16h Peinture sur galets et coquillages (35min)

15h Attaché de foulard avec des pagnes, attaché de bébé au dos

16h Initiation danses indiennes

18h Fanfare Dalonkhii

En continu Emballage et personnalisation de papiers cadeaux réutilisables

En continu Trocante proposée par Coop’Huma

En continu Sessions de luminothérapie (15min)

En continu Animation & sensibilisation à l’égalité par l’association En avant toute(s)

En continu Présentation du fonctionnement d’une ruchette

Interludes Flûte & percussions, improvisation de guitare

Le Jardin des Traverses organise son tout premier Marché de Noël les 13 et 14 décembre prochains, sur les rails réaménagés de la Petite Ceinture du 18e. Vous retrouverez une trentaine d’exposants du quartier qui viendront vendre leurs créations artisanales et proposer des ateliers créatifs, gratuits ou à prix libre. Des associations locales seront également présentes et des animations sont prévues sur les 2 jours (pièce de théâtre pour enfants, fanfares et mini-concerts instrumentaux).

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

dimanche

de 14h00 à 19h00

samedi

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T20:00:00+02:00;2025-12-14T14:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00

Jardin des Traverses Pont des Poissonniers 75018 Paris