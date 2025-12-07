Marché de Noël au Kiosque

11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Kiosque organise son marché de Noël: au programme artisans locaux, vin chaud, crêpes, atelier cuisine pour les enfants…

Pulls de Noël et accessoires seront les bienvenus!

.

11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lekiosque.romans@gmail.com

English :

Le Kiosque organizes its Christmas market: local craftsmen, mulled wine, crêpes, cooking workshop for children…

Christmas sweaters and accessories welcome!

German :

Der Kiosk organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Auf dem Programm stehen lokale Kunsthandwerker, Glühwein, Crêpes, Kochworkshops für Kinder…

Weihnachtspullover und Accessoires sind herzlich willkommen!

Italiano :

Il Kiosque organizza il suo mercatino di Natale, con artigiani locali, vin brulé, crêpes, un laboratorio di cucina per bambini…

Maglie e accessori natalizi sono i benvenuti!

Espanol :

El Kiosco celebra su mercado navideño, con artesanos locales, vino caliente, crepes y un taller de cocina para niños…

Se admiten jerseys y accesorios navideños

L’événement Marché de Noël au Kiosque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-19 par Valence Romans Tourisme