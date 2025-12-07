Marché de Noël au Kiosque Romans-sur-Isère
Marché de Noël au Kiosque Romans-sur-Isère dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël au Kiosque
11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 15:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Kiosque organise son marché de Noël: au programme artisans locaux, vin chaud, crêpes, atelier cuisine pour les enfants…
Pulls de Noël et accessoires seront les bienvenus!
.
11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lekiosque.romans@gmail.com
English :
Le Kiosque organizes its Christmas market: local craftsmen, mulled wine, crêpes, cooking workshop for children…
Christmas sweaters and accessories welcome!
German :
Der Kiosk organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Auf dem Programm stehen lokale Kunsthandwerker, Glühwein, Crêpes, Kochworkshops für Kinder…
Weihnachtspullover und Accessoires sind herzlich willkommen!
Italiano :
Il Kiosque organizza il suo mercatino di Natale, con artigiani locali, vin brulé, crêpes, un laboratorio di cucina per bambini…
Maglie e accessori natalizi sono i benvenuti!
Espanol :
El Kiosco celebra su mercado navideño, con artesanos locales, vino caliente, crepes y un taller de cocina para niños…
Se admiten jerseys y accesorios navideños
L’événement Marché de Noël au Kiosque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-19 par Valence Romans Tourisme