Marché de Noël au Langon Le Langon
Marché de Noël au Langon Le Langon dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël au Langon
salle polyvalente Le Langon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le comité des fêtes Langonnais organise son marché de Noël traditionnel
Dès 10h ouverture du marché et démonstration du Club canin Langonnais
11h30 concours de mayonnaise
15h arrivée du Père Noël
16h chant des enfants
Suivi de la remise des prix de la tombola et du concours de dessin.
20 exposants
Buvette, huîtres et snack.
Entrée gratuite
Renseignements au 06 76 09 97 55 .
salle polyvalente Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 09 97 55
English :
The Comité des fêtes Langonnais holds its traditional Christmas market
German :
Das Festkomitee Langonnais organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt
Italiano :
Il Comité des fêtes Langonnais organizza il tradizionale mercatino di Natale
Espanol :
El Comité des fêtes Langonnais organiza su tradicional mercado navideño
L’événement Marché de Noël au Langon Le Langon a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin