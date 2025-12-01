Marché de Noël au Langon

salle polyvalente Le Langon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le comité des fêtes Langonnais organise son marché de Noël traditionnel

Dès 10h ouverture du marché et démonstration du Club canin Langonnais

11h30 concours de mayonnaise

15h arrivée du Père Noël

16h chant des enfants

Suivi de la remise des prix de la tombola et du concours de dessin.

20 exposants

Buvette, huîtres et snack.

Entrée gratuite

Renseignements au 06 76 09 97 55 .

salle polyvalente Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 09 97 55

English :

The Comité des fêtes Langonnais holds its traditional Christmas market

German :

Das Festkomitee Langonnais organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt

Italiano :

Il Comité des fêtes Langonnais organizza il tradizionale mercatino di Natale

Espanol :

El Comité des fêtes Langonnais organiza su tradicional mercado navideño

L’événement Marché de Noël au Langon Le Langon a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin