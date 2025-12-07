Marché de Noël au Manoir de Genas Au pied du Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Marché de Noël au Manoir de Genas

Au pied du Manoir de Genas 181 Route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Le Grinch revient au Manoir de Genas ! Marché artisanal, ateliers créatifs, conférence, chorale et chasse aux lutins vous attendent. Vin chaud, petite restauration et ambiance festive. Entrée libre pour vivre la magie de Noël en famille !

Au pied du Manoir de Genas 181 Route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 associationmanoirdegenas@gmail.com

English :

The Grinch returns to the Manoir de Genas! Craft market, creative workshops, conference, choir and elf hunt await you. Mulled wine, snacks and a festive atmosphere. Free admission to experience the magic of Christmas with your family!

German :

Der Grinch kehrt ins Manoir de Genas zurück! Es erwarten Sie ein Kunsthandwerkermarkt, kreative Workshops, ein Vortrag, ein Chor und eine Koboldjagd. Glühwein, kleine Snacks und festliche Atmosphäre. Freier Eintritt, um den Weihnachtszauber mit der ganzen Familie zu erleben!

Italiano :

Il Grinch torna al Manoir de Genas! Vi aspettano un mercatino dell’artigianato, laboratori creativi, una conferenza, un coro e una caccia agli elfi. Vin brulé, stuzzichini e un’atmosfera di festa. Ingresso gratuito per tutta la famiglia per vivere la magia del Natale!

Espanol :

¡El Grinch vuelve al Manoir de Genas! Le esperan un mercado de artesanía, talleres creativos, una charla, un coro y una caza del duende. Vino caliente, aperitivos y ambiente festivo. Entrada gratuita para toda la familia, para vivir la magia de la Navidad

