Marché de Noël au Manoir de Villers Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville

Marché de Noël au Manoir de Villers
Manoir de Villers 30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime
Vendredi 2025-11-14 11:00:00
2025-11-16 18:00:00
2025-11-14
Le Manoir de Villers de Saint-Pierre de Manneville vous invite à découvrir sa sélection de cadeaux de Noël les 14, 15 et 16 novembre 2025.
Près de 20 créateurs seront présents pour l’occasion arts de la table, décoration intérieures, gastronomie et shopping vous seront proposés dans le somptueux cadre du Manoir ! .
