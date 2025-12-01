Marché de Noël au Mas de la Fouque route du petit Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Marché de Noël au Mas de la Fouque

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 18h. route du petit Rhône Mas de la Fouque Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Le Mas de la Fouque fait son Marché de Noël

Venez découvrir la magie de Noël au Mas de la Fouque !

Le marché de Noël ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00.

Au programme Des stands de créateurs et producteurs de Camargue pour des idées de cadeaux.

Dégustations de foie gras, magret et vin chaud proposées par le Chef.

Pour un moment en famille et pour le plus grand bonheur des petits et des grands les poneys seront présents. .

route du petit Rhône Mas de la Fouque Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 81 02 bonjour@masdelafouque.com

The Mas de la Fouque Christmas Market

