Marché de Noël au Moulin d’Aure Le Moulin d’Aure Martin Graveson

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 21h. Le Moulin d’Aure Martin 112 Route de Cassoulen Graveson Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 21:00:00
2025-12-13
4ème édition de notre marché de Noël dans l’hôtel!
Venez partager l’esprit de Noël, à l’hôtel du Moulin d’Aure, dans une ambiance conviviale et raffinée.
Des exposants passionnés gastronomie, mode, bijoux, décoration, artisanat…
Petite restauration gourmande spécialités napolitaines, bars à huîtres et champagne.
Concerts & ambiance festive Venez partager un moment unique en famille ou entre amis .
Le Moulin d’Aure Martin 112 Route de Cassoulen Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 84 05 reception@hotel-moulindaure.com
English :
4th edition of our Christmas market in the hotel!
German :
4. Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes im Hotel!
Italiano :
quarta edizione del nostro mercatino di Natale in hotel!
Espanol :
¡4ª edición de nuestro mercado navideño en el hotel!
