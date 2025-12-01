Marché de Noël au Moulin d’Aure Le Moulin d’Aure Martin Graveson

Marché de Noël au Moulin d’Aure

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 21h. Le Moulin d’Aure Martin 112 Route de Cassoulen Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

4ème édition de notre marché de Noël dans l’hôtel!

4ème édition de notre marché de Noël dans l’hôtel !



Venez partager l’esprit de Noël, à l’hôtel du Moulin d’Aure, dans une ambiance conviviale et raffinée.

Des exposants passionnés gastronomie, mode, bijoux, décoration, artisanat…

Petite restauration gourmande spécialités napolitaines, bars à huîtres et champagne.

Concerts & ambiance festive Venez partager un moment unique en famille ou entre amis .

Le Moulin d’Aure Martin 112 Route de Cassoulen Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 84 05 reception@hotel-moulindaure.com

English :

4th edition of our Christmas market in the hotel!

German :

4. Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes im Hotel!

Italiano :

quarta edizione del nostro mercatino di Natale in hotel!

Espanol :

¡4ª edición de nuestro mercado navideño en el hotel!

L’événement Marché de Noël au Moulin d’Aure Graveson a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence