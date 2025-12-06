Marché de Noël au Moulin de Trancart Marnay

Marché de Noël au Moulin de Trancart

Le Moulin de Trancart Marnay Vienne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Marché de Noël avec de l’artisanat local, des spécialités gourmandes, des animations pour les enfants, des surprises et la visite du Père Noël.

Ateliers de création et séance photo sur réservation. .

Le Moulin de Trancart Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

