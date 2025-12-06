Marché de Noël au MuMa MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Marché de Noël au MuMa

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

L’association Clown’Hôp fait son Marché de Noël au MuMa les 6 et 7 décembre !

24 artisans locaux et notre association seront présents et proposeront une diversité d’idées cadeaux et de belles gourmandises pour Noël.

Ce marché de Noël est un moment magique dans notre année et participe à financer les cinq clowns professionnels qui tous les jeudis après midi rendent visite aux enfants hospitalisés dans le pôle de pédiatrie du groupe hospitalier du Havre.

Rendez-vous le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Envie d’en savoir plus sur l’association Clown’Hôp ? Retrouvez ci-dessous leur plaquette de présentation .

