Marché de noël au musée de la 2CV Musée de la 2CV Troisfontaines

Marché de noël au musée de la 2CV Musée de la 2CV Troisfontaines dimanche 16 novembre 2025.

Marché de noël au musée de la 2CV

Musée de la 2CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Au programme de ce marché de Noël installé dans ce lieu inédit de nombreux exposants, venue du Saint Nicolas dans l’après-midi, visite gratuite du musée de la 2CV, petite restauration et vin chaud sur place. Messe à 10h00 à la chapelle de VallérysthalTout public

0 .

Musée de la 2CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est s.hornsperger@free.fr

English :

The program for this Christmas market in this unique setting includes numerous exhibitors, a visit from Saint Nicolas in the afternoon, a free tour of the 2CV museum, and a small snack bar and mulled wine. Mass at 10:00 am in the Vallérysthal chapel

German :

Auf dem Programm des Weihnachtsmarktes an diesem ungewöhnlichen Ort stehen: zahlreiche Aussteller, der Heilige Nikolaus kommt am Nachmittag, kostenloser Besuch des 2CV-Museums, kleine Snacks und Glühwein vor Ort. Messe um 10.00 Uhr in der Kapelle von Vallérysthal

Italiano :

Il programma del mercatino di Natale in questo luogo unico comprende una serie di espositori, una visita di San Nicola nel pomeriggio, una visita gratuita al museo della 2CV, spuntini e vin brulé. Messa alle 10.00 nella cappella di Vallérysthal

Espanol :

El programa de este mercado navideño en este lugar único incluye numerosos expositores, la visita de San Nicolás por la tarde, una visita gratuita al museo del 2CV, aperitivos y vino caliente. Misa a las 10 h en la capilla de Vallérysthal

L’événement Marché de noël au musée de la 2CV Troisfontaines a été mis à jour le 2025-09-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG