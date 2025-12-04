Marché de Noël au musée des impressionnismes Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny 13 et 14 décembre Accès libre

Le samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 18h, le musée des impressionnismes Giverny organise son marché de Noël !

Le savoir-faire artisanal sera à l’honneur, avec la participation d’une vingtaine d’artisans et de producteurs qui vous feront découvrir leurs créations, dans une ambiance joyeuse et festive !

Les exposants :

• Sterebulle : Objets artisanaux sur bois, verre, cuir, peintures, illustrations…

• Parenthèse Création : Création de sacs en tissu, sacs cabas

• La Nature à sa Porte : Miel de Giverny et alentours

• Atelier Kalko : Estampes Euroises

• Drakkar Editions : Maison d’édition normande spécialisée dans les livres pour enfants (A partir de 5 ans)

• Marilo Martin créations : Peinture sur textiles (étoles en soie…)

• Bernadette Boudelle (Artiste – Céramiste de Vernon) : objets décoratifs, sculptures, arts de la table…

• Atelier Maricha : pièces uniques en porcelaine et en grès

• Sim_Artiste : dessin

• La belle verte : Cosmétiques naturels normands fabriqués à la main, gamme élaborée à partir d’ingrédients biologiques Français

• Galerie Jardin dans le Ciel : décoration sur verre

• L’Oracle des Impressionnistes : jeu divinatoire unique

• Le Yoga du Visage et techniques de bien-être associés

• No, No, Nanette : étoles

• Isabelle Chevalier : bijoux

• Instant Bougie et Prestige : bougies

• Maître Verrier : verres, sculptures…

• Atelier Mercure : Bijoux et joaillerie

• La botte secrète : chocolats

• Création de bijoux en cuir

• Comme un coquelicot… : bougies

