Marché de Noël au musée des impressionnismes Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny 13 et 14 décembre Accès libre
Le samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 18h, le musée des impressionnismes Giverny organise son marché de Noël !
Le savoir-faire artisanal sera à l’honneur, avec la participation d’une vingtaine d’artisans et de producteurs qui vous feront découvrir leurs créations, dans une ambiance joyeuse et festive !
Les exposants :
• Sterebulle : Objets artisanaux sur bois, verre, cuir, peintures, illustrations…
• Parenthèse Création : Création de sacs en tissu, sacs cabas
• La Nature à sa Porte : Miel de Giverny et alentours
• Atelier Kalko : Estampes Euroises
• Drakkar Editions : Maison d’édition normande spécialisée dans les livres pour enfants (A partir de 5 ans)
• Marilo Martin créations : Peinture sur textiles (étoles en soie…)
• Bernadette Boudelle (Artiste – Céramiste de Vernon) : objets décoratifs, sculptures, arts de la table…
• Atelier Maricha : pièces uniques en porcelaine et en grès
• Sim_Artiste : dessin
• La belle verte : Cosmétiques naturels normands fabriqués à la main, gamme élaborée à partir d’ingrédients biologiques Français
• Galerie Jardin dans le Ciel : décoration sur verre
• L’Oracle des Impressionnistes : jeu divinatoire unique
• Le Yoga du Visage et techniques de bien-être associés
• No, No, Nanette : étoles
• Isabelle Chevalier : bijoux
• Instant Bougie et Prestige : bougies
• Maître Verrier : verres, sculptures…
• Atelier Mercure : Bijoux et joaillerie
• La botte secrète : chocolats
• Création de bijoux en cuir
• Comme un coquelicot… : bougies
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/marche-de-noel-au-musee-2/
Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure