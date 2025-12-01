Marché de Noël au musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Marché de Noël au musée

Musée des impressionnismes Giverny

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Le musée des impressionnismes Giverny organise son marché de Noël. Le savoir-faire normand sera à l’honneur, avec la participation d’une vingtaine d’artisans et de producteurs qui vous feront découvrir leurs créations, dans une ambiance joyeuse et festive !

Lieu hall du musée .

99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

