Marché de Noël au musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Le musée des impressionnismes Giverny organise son marché de Noël. Le savoir-faire normand sera à l’honneur, avec la participation d’une vingtaine d’artisans et de producteurs qui vous feront découvrir leurs créations, dans une ambiance joyeuse et festive !
Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
