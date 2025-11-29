Marché de Noël au Pâquis Châtel-sur-Moselle
Marché de Noël au Pâquis Châtel-sur-Moselle samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël au Pâquis
Châtel-sur-Moselle Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
A l’aire du Pâquis la commune en partenariat avec l’amicale des écoles organise sont premier marché de Noël
Samedi Marché de Noël une vingtaine d’exposants seront présents
Dimanche, en plus du marché vous pourrez assister à diverses activités
A partir de 10h tombola proposée par l’amicale des écoles
De 11h à 11h30 chants des enfants et des adultes de la chorale de Frizon
A partir de 14h30 grand concours de pulls de Noël les plus moches
A partir de 16h15 résultat des plus belles lettres adressées au Père Noël
Tout au long de l’après-midi un atelier des lutins sera proposé aux enfants dans la salle du Mille Club.
Restauration et buvette sur place.Tout public
Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 90 14
English :
At l’aire du Pâquis, the commune, in partnership with the school association, organizes its first Christmas market
Saturday Christmas market: some twenty exhibitors will be present
On Sunday, in addition to the market, you’ll be able to take part in a variety of activities:
From 10 a.m.: tombola offered by the school association
11 a.m. to 11.30 a.m.: children and adults from the Frizon choir sing together
From 2.30pm: competition for the ugliest Christmas sweaters
From 4.15pm: results of the most beautiful letters addressed to Santa Claus
Throughout the afternoon, an elf workshop will be held for children in the Mille Club hall.
Catering and refreshments on site.
German :
In der Aire du Pâquis organisiert die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Schulverein den ersten Weihnachtsmarkt
Samstag Weihnachtsmarkt: Etwa zwanzig Aussteller werden anwesend sein
Am Sonntag können Sie neben dem Markt an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen:
Ab 10 Uhr: Tombola, die von der Schulfreundschaft angeboten wird
Von 11 Uhr bis 11.30 Uhr: Gesang von Kindern und Erwachsenen des Chors von Frizon
Ab 14:30 Uhr: Großer Wettbewerb um die hässlichsten Weihnachtspullover
Ab 16.15 Uhr Ergebnis der schönsten an den Weihnachtsmann adressierten Briefe
Den ganzen Nachmittag über wird im Saal des Mille Club ein Wichtelworkshop für Kinder angeboten.
Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Nella zona di Pâquis, il Comune, in collaborazione con l’associazione scolastica, organizza il primo mercatino di Natale
Sabato mercatino di Natale: saranno presenti una ventina di espositori
Domenica, oltre al mercatino, sarà possibile partecipare a diverse attività:
Dalle 10: tombola offerta dall’associazione scolastica
Dalle 11 alle 11.30: canti dei bambini e degli adulti del coro Frizon
Dalle 14.30: concorso per i maglioni natalizi più brutti
Dalle 16.15: risultati delle più belle lettere inviate a Babbo Natale
Per tutto il pomeriggio i bambini potranno partecipare a un laboratorio di elfi nella sala del Mille Club.
Ristorazione e rinfreschi in loco.
Espanol :
En el barrio de Pâquis, el ayuntamiento, en colaboración con la asociación escolar, organiza su primer mercado navideño
Mercado de Navidad del sábado: estarán presentes una veintena de expositores
El domingo, además del mercado, podrá participar en diversas actividades:
A partir de las 10 h: tómbola ofrecida por la asociación escolar
De 11:00 a 11:30: cantos de niños y adultos del coro de Frizon
A partir de las 14.30 h: concurso de los jerseys navideños más feos
A partir de las 16.15 h: resultados de las cartas más bonitas enviadas a Papá Noel
A lo largo de la tarde, los niños podrán participar en un taller de elfos en la sala del Mille Club.
Catering y refrescos in situ.
L’événement Marché de Noël au Pâquis Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-11-22 par OT EPINAL ET SA REGION