MARCHÉ DE NOËL AU PETIT LOCAL Saint-Mars-de-Coutais vendredi 12 décembre 2025.
1 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Le Petit Local présente son Marché de Noël à Saint-Mars-de-Coutais
avec vos producteurs, créateurs et artisans locaux
pour retrouver des bijoux, paniers, céramiques, confiseries .
1 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 78 28 Le-petit-local@orange.fr
English :
Le Petit Local presents its Christmas Market in Saint-Mars-de-Coutais
German :
Le Petit Local präsentiert seinen Weihnachtsmarkt in Saint-Mars-de-Coutais
Italiano :
Le Petit Local presenta il suo mercatino di Natale a Saint-Mars-de-Coutais
Espanol :
Le Petit Local presenta su Mercado de Navidad en Saint-Mars-de-Coutais
