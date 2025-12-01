MARCHÉ DE NOËL AU PETIT LOCAL

1 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le Petit Local présente son Marché de Noël à Saint-Mars-de-Coutais

avec vos producteurs, créateurs et artisans locaux

pour retrouver des bijoux, paniers, céramiques, confiseries .

1 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 78 28 Le-petit-local@orange.fr

English :

Le Petit Local presents its Christmas Market in Saint-Mars-de-Coutais

German :

Le Petit Local präsentiert seinen Weihnachtsmarkt in Saint-Mars-de-Coutais

Italiano :

Le Petit Local presenta il suo mercatino di Natale a Saint-Mars-de-Coutais

Espanol :

Le Petit Local presenta su Mercado de Navidad en Saint-Mars-de-Coutais

L’événement MARCHÉ DE NOËL AU PETIT LOCAL Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Sud Retz Atlantique