Marché de Noël au Pot’aux fleurs Chauvé
Marché de Noël au Pot’aux fleurs Chauvé dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël au Pot’aux fleurs
2 La Basse Chantrie Chauvé Loire-Atlantique
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
C’est le retour du marché de Noël au Pot’aux fleurs ! Venez en famille profiter d’un moment de partage et de douceur pour préparer les fêtes de fin d’année. Rendez-vous à Chauvé
Au programme de la journée de 10h à 17h en continu
une vingtaine de stands
produits locaux
artistes et artisans
balades en carriole avec les ânes
atelier fabrication de papier
vin chaud
restauration sur place
et beaucoup de bonne humeur
2 La Basse Chantrie Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 29 27 53
English :
The Christmas market is back at Pot’aux fleurs! Bring the whole family to enjoy a moment of sharing and sweetness in preparation for the festive season. See you in Chauvé
