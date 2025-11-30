Marché de Noël au Pot’aux fleurs Chauvé

Marché de Noël au Pot’aux fleurs

2 La Basse Chantrie Chauvé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

C’est le retour du marché de Noël au Pot’aux fleurs ! Venez en famille profiter d’un moment de partage et de douceur pour préparer les fêtes de fin d’année. Rendez-vous à Chauvé

Au programme de la journée de 10h à 17h en continu

une vingtaine de stands

produits locaux

artistes et artisans

balades en carriole avec les ânes

atelier fabrication de papier

vin chaud

restauration sur place

et beaucoup de bonne humeur

2 La Basse Chantrie Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 29 27 53

English :

The Christmas market is back at Pot’aux fleurs! Bring the whole family to enjoy a moment of sharing and sweetness in preparation for the festive season. See you in Chauvé

