Marché de Noël au Prieuré Prieuré d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc

Marché de Noël au Prieuré
Prieuré d'Anzy-le-Duc Le Bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Cette année, une cinquantaine d’artisans et producteurs seront présents au Marché de Noël à Anzy, situé dans un cadre féerique le Prieuré. Il y aura de quoi se restaurer grâce à un food-truck qui vous proposera des tartes flambées, des gaufres. Bières de Noël et vin Chaud seront aussi présents ! (A consommer avec modération).
Un concert sera donné par la chorale La clé des Champs de Champlécy et aura lieu le samedi à 20h et le dimanche à 17h. .
Prieuré d’Anzy-le-Duc Le Bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 68 00 comitedesfetesanzyleduc@gmail.com
