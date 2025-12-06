Marché de Noël au Prieuré Prieuré d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc

Marché de Noël au Prieuré

Prieuré d’Anzy-le-Duc Le Bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Cette année, une cinquantaine d’artisans et producteurs seront présents au Marché de Noël à Anzy, situé dans un cadre féerique le Prieuré. Il y aura de quoi se restaurer grâce à un food-truck qui vous proposera des tartes flambées, des gaufres. Bières de Noël et vin Chaud seront aussi présents ! (A consommer avec modération).

Un concert sera donné par la chorale La clé des Champs de Champlécy et aura lieu le samedi à 20h et le dimanche à 17h. .

Prieuré d’Anzy-le-Duc Le Bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 68 00 comitedesfetesanzyleduc@gmail.com

English : Marché de Noël au Prieuré

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël au Prieuré Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III