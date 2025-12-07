Marché de Noël au profit de l’association Margaux née pour briller Baule

Marché de Noël au profit de l’association Margaux née pour briller

Marché de Noël

Marché de Noël au profit de l’association Margaux Née pour briller, afin de récolter des fonds pour financer ce qui n’est pas pris en charge pour Margaux, âgée de 8 ans, polyhandicapée.

25 exposants

Tombola, contes de Noël, stand de photos, tours en calèche, chants de Noël

Restauration et buvette

10h30 à 12h30 contes pour enfants.

10h30 à 11h30 et 12h30 à 13h30 Valliah, chanteuse, chants de Noël.

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 maquillage pour enfants.

10h30 à 12h30 et 14h 0 à 17h30 tour de calèche.

10h00 à 18h00 stand photo Noël.

11h00 à 13h00 et 15h00 à 17h00 présence du Père Noël et de Mère Noël. .

Rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire elfitoune@hotmail.fr

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

