Marché de Noël au profit des Amis des Animaux Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël au profit des Amis des Animaux

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez trouver des bonnes affaires de Noël !

Pâtisseries de Noël, thé, café, gâteaux, vin chaud, objets artisanaux et sélection de cadeaux

Décoration de Noël

Tombola

Vente au profit de l’association Les Amis des Animaux

.

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 43 80

English :

Come and find Christmas bargains!

Christmas pastries, tea, coffee, cakes, mulled wine, handicrafts and a selection of gifts

Christmas decorations

Tombola

Sale in aid of Les Amis des Animaux association

German :

Kommen Sie vorbei und finden Sie tolle Weihnachtsschnäppchen!

Weihnachtsbäckerei, Tee, Kaffee, Kuchen, Glühwein, Kunsthandwerk und eine Auswahl an Geschenken

Weihnachtsdekoration

Tombola

Verkauf zu Gunsten des Vereins Les Amis des Animaux (Tierfreunde)

Italiano :

Venite a scoprire le occasioni di Natale!

Dolci natalizi, tè, caffè, torte, vin brulé, artigianato e una selezione di regali

Decorazioni natalizie

Tombola

Vendita a favore dell’associazione Les Amis des Animaux

Espanol :

¡Venga y encuentre gangas navideñas!

Bollería navideña, té, café, pasteles, vino caliente, artesanía y una selección de regalos

Decoración navideña

Tómbola

Venta a beneficio de la asociación Les Amis des Animaux

L’événement Marché de Noël au profit des Amis des Animaux Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-11-03 par Royan Atlantique