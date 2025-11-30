Marché de Noël au profit des Amis des Animaux Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde
Marché de Noël au profit des Amis des Animaux Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël au profit des Amis des Animaux
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 10:30:00
fin : 2025-11-30 16:00:00
2025-11-30
Venez trouver des bonnes affaires de Noël !
Pâtisseries de Noël, thé, café, gâteaux, vin chaud, objets artisanaux et sélection de cadeaux
Décoration de Noël
Tombola
Vente au profit de l’association Les Amis des Animaux
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 43 80
English :
Come and find Christmas bargains!
Christmas pastries, tea, coffee, cakes, mulled wine, handicrafts and a selection of gifts
Christmas decorations
Tombola
Sale in aid of Les Amis des Animaux association
German :
Kommen Sie vorbei und finden Sie tolle Weihnachtsschnäppchen!
Weihnachtsbäckerei, Tee, Kaffee, Kuchen, Glühwein, Kunsthandwerk und eine Auswahl an Geschenken
Weihnachtsdekoration
Tombola
Verkauf zu Gunsten des Vereins Les Amis des Animaux (Tierfreunde)
Italiano :
Venite a scoprire le occasioni di Natale!
Dolci natalizi, tè, caffè, torte, vin brulé, artigianato e una selezione di regali
Decorazioni natalizie
Tombola
Vendita a favore dell’associazione Les Amis des Animaux
Espanol :
¡Venga y encuentre gangas navideñas!
Bollería navideña, té, café, pasteles, vino caliente, artesanía y una selección de regalos
Decoración navideña
Tómbola
Venta a beneficio de la asociación Les Amis des Animaux
