Marché de Noël au profit du Téléthon Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay

Marché de Noël au profit du Téléthon

Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Vente de produits du terroir, accessoires, vêtements, bijoux, etc.

Aussi, les résidents du Château des Plans exposeront leurs créations et les recettes seront, comme chaque année, reversées au Téléthon.

Vente de crêpes et de boissons. .

Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 32 00 parthenay@domitys.fr

