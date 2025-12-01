Marché de Noël au Shapers Club House SHAPERS CLUB HOUSE Marennes-Hiers-Brouage

Marché de Noël au Shapers Club House

SHAPERS CLUB HOUSE 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 23:59:00

2025-12-13

Le Shapers Club House se transforme en village de Noël +20 stands de créateurs, cadeaux, déco, skate, bijoux, food & vin chaud. DJ set Onde à la Joie dès 18h. Entrée gratuite, tout public, parking gratuit.

English :

The Shapers Club House is transformed into a Christmas village: +20 stalls featuring designers, gifts, decor, skateboarding, jewelry, food & mulled wine. DJ set Onde à la Joie from 6pm. Free admission, open to all, free parking.

