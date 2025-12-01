Marché de Noël au Théâtre Le Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Marché de Noël au Théâtre Le Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

2025-12-20

Rendez-vous les 20 et 21 décembre de 10h à 21h pour vivre un moment magique et convivial !

Venez flâner parmi les nombreux exposants locaux, découvrir des créations artisanales, des produits gourmands et des idées cadeaux pour tous les goûts.

Sur place, vous pourrez également profiter d’un espace restauration aux saveurs de saison.

Les plus petits pourront rencontrer le Père Noël, tandis que les plus grands se laisseront emporter par une ambiance musicale et lumineuse.

Un week-end placé sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la magie des fêtes.

On vous attend nombreux ! .

contact@theatrelenormandy.com

