Marché de Noël au tiers-lieu Alliance locale Tiers-lieu Alliance locale Nantes dimanche 7 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
En tout, 18 stands (10 chez Alliance locale et 8 à la Petite Cure) et des ateliers à prix libre, proposés par les artistes !Au programme : un marché de créateurices : bijoux, crochet, couture, illustrations…des ateliers bien-être et créatifs à prix librevin chaud et petite restauration Deux lieux : Alliance locale – 1 bvd Auguste Peneau – tram 1 ou bus lignes 12 & 87 arrêt Mairie de DoulonLa Petite Cure – 8 bvd du Manoir St Lô – bus lignes 12 & 87 arrêt Vieux Doulon
Tiers-lieu Alliance locale Nantes 44300
https://www.instagram.com/p/DRbdhI8DMXT/