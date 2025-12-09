Marché de Noel au Trait d’Union Vézac
Marché de Noel au Trait d’Union Vézac samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noel au Trait d’Union
Trait d’Union Vézac Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de Noel des artisans créateur ! .
Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37 info.letraitdunion@yahoo.com
