Marché de Noël au Ty ‘Faré Place Menozac’h Plouguerneau

Marché de Noël au Ty ‘Faré

Place Menozac’h Bar le Ty ‘Fare Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Exposants bougies, tableaux, artisanat, huîtres Legris, crêpes, vin chaud, bijoux

Animations promenade en rosalie, DJ, présence du Pêre Noël .

Place Menozac’h Bar le Ty ‘Fare Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 36 35 40

L’événement Marché de Noël au Ty ‘Faré Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT PAYS DES ABERS