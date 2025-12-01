Marché de Noël au Ty ‘Faré Place Menozac’h Plouguerneau
Marché de Noël au Ty ‘Faré Place Menozac’h Plouguerneau samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël au Ty ‘Faré
Place Menozac’h Bar le Ty ‘Fare Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Exposants bougies, tableaux, artisanat, huîtres Legris, crêpes, vin chaud, bijoux
Animations promenade en rosalie, DJ, présence du Pêre Noël .
Place Menozac’h Bar le Ty ‘Fare Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 36 35 40
L’événement Marché de Noël au Ty ‘Faré Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT PAYS DES ABERS