Marché de Noël au Vieil-Baugé Le Magasin Général Baugé-en-Anjou samedi 29 novembre 2025.

Le Magasin Général 645 route du Bois Segros Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Le Magasin Général se transforme en village de noël dans une ambiance musicale, lumineuse, chaleureuse et festive!

Au programme de ce premier Marché de Noël: des artisans, créateurs et producteurs locaux pour trouver des cadeaux uniques, des animations et jeux pour partager des moments en famille ou entre amis et, bien entendu, des boissons hivernales et une restauration 100% locale pour se régaler! .

Le Magasin Général 645 route du Bois Segros Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire lemagasingeneral49@gmail.com

English :

Christmas market at Vieil-Baugé

German :

Weihnachtsmarkt in Vieil-Baugé

Italiano :

Mercatino di Natale a Vieil-Baugé

Espanol :

Mercado de Navidad en Vieil-Baugé

