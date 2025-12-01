Marché de Noël rue du 11 novembre Auboué
Marché de Noël rue du 11 novembre Auboué dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
rue du 11 novembre Salle des fêtes James Galli Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Événement organisé par la Ville d’Auboué
Retrouvez les artisans, créateurs, commerçants ou associations qui souhaitent partager leurs produits et savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et festive.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 novembre 2025 (réservées aux exposants disposant d’un numéro de SIRET)
Infos & réservations 03 82 22 40 00Tout public
0 .
rue du 11 novembre Salle des fêtes James Galli Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00 courriel@mjc-auboue.fr
English :
Event organized by the Town of Auboué
Bring together artisans, designers, shopkeepers and associations wishing to share their products and expertise in a warm, festive atmosphere.
Registration open until November 15, 2025 (reserved for exhibitors with a SIRET number)
Information & reservations: 03 82 22 40 00
L’événement Marché de Noël Auboué a été mis à jour le 2025-11-27 par MILTOL