Marché de Noël rue du 11 novembre Auboué

Marché de Noël

rue du 11 novembre Salle des fêtes James Galli Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Événement organisé par la Ville d’Auboué

Retrouvez les artisans, créateurs, commerçants ou associations qui souhaitent partager leurs produits et savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et festive.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 novembre 2025 (réservées aux exposants disposant d’un numéro de SIRET)

Infos & réservations 03 82 22 40 00Tout public

0 .

rue du 11 novembre Salle des fêtes James Galli Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00 courriel@mjc-auboue.fr

English :

Event organized by the Town of Auboué

Bring together artisans, designers, shopkeepers and associations wishing to share their products and expertise in a warm, festive atmosphere.

Registration open until November 15, 2025 (reserved for exhibitors with a SIRET number)

Information & reservations: 03 82 22 40 00

L’événement Marché de Noël Auboué a été mis à jour le 2025-11-27 par MILTOL