Marché de Noël Mairie Salle des fêtes Aubres dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Mairie Salle des fêtes 30 rue de L’Eygues Aubres Drôme
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Une dizaine d’exposants, animations pour enfants
Atelier sujet en plâtre et maquillage
Photo avec le père Noël et tombola
Mairie Salle des fêtes 30 rue de L’Eygues Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 55 64 03
English :
A dozen exhibitors, entertainment for children:
Plaster subject and make-up workshop
Photo with Santa Claus and tombola
