Marché de Noël Mairie Salle des fêtes Aubres

Marché de Noël

Mairie Salle des fêtes 30 rue de L’Eygues Aubres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Une dizaine d’exposants, animations pour enfants

Atelier sujet en plâtre et maquillage

Photo avec le père Noël et tombola

.

English :

A dozen exhibitors, entertainment for children:

Plaster subject and make-up workshop

Photo with Santa Claus and tombola

