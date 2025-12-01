Marché de Noël

Aubréville Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Plongez dans la magie de Noël !

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez flâner au marché de Noël et profiter des nombreuses animations.

Le Père Noël sera présent de 14h à 16h30 pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

À midi, régalez-vous avec une délicieuse croziflette. Toute la journée vous profiterez de gaufres, vin chaud et chocolat chaud.Tout public

Aubréville 55120 Meuse Grand Est +33 6 07 34 36 43

English :

Dive into the magic of Christmas!

In a warm and friendly atmosphere, come and stroll through the Christmas market and enjoy the many activities.

Santa Claus will be on hand from 2pm to 4:30pm to delight young and old alike.

For lunch, treat yourself to a delicious croziflette. All day long, enjoy waffles, mulled wine and hot chocolate.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten!

In einer warmen und gemütlichen Atmosphäre können Sie über den Weihnachtsmarkt schlendern und von den zahlreichen Animationen profitieren.

Der Weihnachtsmann ist von 14:00 bis 16:30 Uhr zur Freude von Groß und Klein anwesend.

Mittags können Sie sich mit einem köstlichen Croziflette verwöhnen lassen. Den ganzen Tag über können Sie Waffeln, Glühwein und heiße Schokolade genießen.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale!

In un’atmosfera calda e accogliente, venite a passeggiare per il mercatino di Natale e godetevi le numerose attrazioni.

Babbo Natale sarà a disposizione dalle 14.00 alle 16.30 per deliziare grandi e piccini.

Per pranzo, concedetevi una deliziosa croziflette. Per tutto il giorno potrete gustare waffel, vin brulé e cioccolata calda.

Espanol :

¡Sumérjase en la magia de la Navidad!

En un ambiente cálido y acogedor, pasee por el mercado navideño y disfrute de las numerosas atracciones.

De 14:00 a 16:30 horas, Papá Noel hará las delicias de grandes y pequeños.

Para comer, disfrute de una deliciosa croziflette. Durante todo el día podrá disfrutar de gofres, vino caliente y chocolate caliente.

