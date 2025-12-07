Marché de Noël Salle des fêtes Augicourt
Marché de Noël Salle des fêtes Augicourt dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Marché de Noël organisé par l’association Augicourtoise.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription pour exposer jusqu’au 5 décembre .
Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98 associationaugicourt@gmail.com
