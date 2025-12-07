Marché de Noël Salle des fêtes Augicourt

Marché de Noël Salle des fêtes Augicourt dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Marché de Noël organisé par l’association Augicourtoise.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription pour exposer jusqu’au 5 décembre   .

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98  associationaugicourt@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Augicourt a été mis à jour le 2025-11-19 par JUSSEY TOURISME