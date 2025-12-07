Marché de Noël Salle des fêtes Augicourt

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Marché de Noël organisé par l’association Augicourtoise.

Buvette et petite restauration sur place.

Inscription pour exposer jusqu’au 5 décembre .

Salle des fêtes Rue de l’Église Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 42 98 associationaugicourt@gmail.com

