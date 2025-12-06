Marché de Noël

Place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Au programme de la journée balade de poney, présence du père Noël et possibilité de faire une photo.

Goûter pour les enfants spectacle « Adamas Comédie Club »

Buvette avec boissons chaudes, crêpes…

Présence de commerçants et exposants

.

Place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr

English :

The day’s programme includes a pony ride, Father Christmas and a photo opportunity.

Snack for children « Adamas Comédie Club » show

Refreshment bar with hot drinks, crêpes, etc.

Tradesmen and exhibitors present

German :

Auf dem Tagesprogramm stehen Ponyreiten, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns und die Möglichkeit, ein Foto zu machen.

Imbiss für die Kinder Show « Adamas Comedy Club »

Getränkestand mit heißen Getränken, Crêpes…

Anwesenheit von Händlern und Ausstellern

Italiano :

Il programma della giornata prevede un giro sul pony, Babbo Natale e una possibilità di fare foto.

Merenda per i bambini spettacolo « Adamas Comédie Club »

Bar con bevande calde, crêpes, ecc.

Artigiani ed espositori presenti

Espanol :

El programa del día incluye un paseo en poni, Papá Noel y una sesión fotográfica.

Merienda para niños Espectáculo « Adamas Comédie Club

Bar con bebidas calientes, crepes, etc.

Presencia de comerciantes y expositores

L’événement Marché de Noël Aulnay a été mis à jour le 2025-06-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme