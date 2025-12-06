Marché de Noël Aulnay
Marché de Noël Aulnay samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Au programme de la journée balade de poney, présence du père Noël et possibilité de faire une photo.
Goûter pour les enfants spectacle « Adamas Comédie Club »
Buvette avec boissons chaudes, crêpes…
Présence de commerçants et exposants
.
Place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr
English :
The day’s programme includes a pony ride, Father Christmas and a photo opportunity.
Snack for children « Adamas Comédie Club » show
Refreshment bar with hot drinks, crêpes, etc.
Tradesmen and exhibitors present
German :
Auf dem Tagesprogramm stehen Ponyreiten, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns und die Möglichkeit, ein Foto zu machen.
Imbiss für die Kinder Show « Adamas Comedy Club »
Getränkestand mit heißen Getränken, Crêpes…
Anwesenheit von Händlern und Ausstellern
Italiano :
Il programma della giornata prevede un giro sul pony, Babbo Natale e una possibilità di fare foto.
Merenda per i bambini spettacolo « Adamas Comédie Club »
Bar con bevande calde, crêpes, ecc.
Artigiani ed espositori presenti
Espanol :
El programa del día incluye un paseo en poni, Papá Noel y una sesión fotográfica.
Merienda para niños Espectáculo « Adamas Comédie Club
Bar con bebidas calientes, crepes, etc.
Presencia de comerciantes y expositores
L’événement Marché de Noël Aulnay a été mis à jour le 2025-06-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme