Marché de Noël Face à la Mairie Aulnay

Marché de Noël Face à la Mairie Aulnay dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Face à la Mairie 4 PL CHARLES DE GAULLE Aulnay Charente-Maritime

Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Marché de Noël de la Municipalité
Face à la Mairie 4 PL CHARLES DE GAULLE Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02  accueil@aulnay-de-saintonge.fr

English :

Municipal Christmas Market

