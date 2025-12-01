Marché de Noël Face à la Mairie Aulnay
Marché de Noël Face à la Mairie Aulnay dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Face à la Mairie 4 PL CHARLES DE GAULLE Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël de la Municipalité
Face à la Mairie 4 PL CHARLES DE GAULLE Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr
English :
Municipal Christmas Market
