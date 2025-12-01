Marché de Noël Aulnay

Marché de Noël

Salle des Fêtes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël producteurs et créateurs locaux avec animations pour enfants, le père Noël…

.

Salle des Fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 14 66 lucas.lombardo129@gmail.com

English :

German :

Weihnachtsmarkt: lokale Produzenten und Schöpfer mit Animationen für Kinder, der Weihnachtsmann…

Italiano :

Mercatino di Natale: produttori e designer locali, animazione per bambini, Babbo Natale…

Espanol :

Mercado navideño: productores y diseñadores locales, animación infantil, Papá Noel…

