Marché de Noël Aulnay
Marché de Noël Aulnay dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Aulnay Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Marché de Noël producteurs et créateurs locaux avec animations pour enfants, le père Noël…
Salle des Fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 14 66 lucas.lombardo129@gmail.com
Weihnachtsmarkt: lokale Produzenten und Schöpfer mit Animationen für Kinder, der Weihnachtsmann…
Mercatino di Natale: produttori e designer locali, animazione per bambini, Babbo Natale…
Mercado navideño: productores y diseñadores locales, animación infantil, Papá Noel…
