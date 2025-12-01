Marché de Noël Auray

Marché de Noël

Place de la République Auray Morbihan

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

2025-12-12

Cette année, le traditionnel Marché de Noël accueillera dans 62 espaces dédiés, des artisans, créateurs et producteurs locaux dans un espace chaleureux et féerique créé par les services techniques de la Ville.

Retrouvez également tous les jours

– À partir de 10h espace jeux en bois intergénérationnels

– 10h30 20h Pop Manège (payant), les 13, 14, 20, 21 décembre

– À partir de 15h Manège en fer forgé de la compagnie Gueule de Loup. Quand il se met à tourner, c’est la poule en fer forgé qui parade la première. Le clown groom amuse le public pendant que papa fait tourner le manège.

Et aussi…

– un espace autour du cheval en partenariat avec l’élevage Yasuke et équi-Siana

– 17 décembre 11 h, 15h, 17h Découvrir l’éthologie

– 22 décembre 15 h, 17h Le cheval et ses perceptions

– 23 décembre 11h, 15h, 17h : La relation Homme/cheval

Quelques précisions concernant les horaires d’ouverture du marché de Noël

– le vendredi 12 de 16h à 21h

– le vendredi 19, de 10h à 20h

– les samedis et dimanches 13, 14, 20 et 21

de 10h à 20h

– le mercredi 24 de 10h à 13h. .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

