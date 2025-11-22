Marché de Noël Aurec-sur-Loire
Marché de Noël Aurec-sur-Loire samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Le comité des fêtes GALA organise son marché de Noël. Retrouvez des exposants axés sur les produits gastronomiques ou les idées cadeaux.
Restauration sur place.
English :
The GALA festival committee organizes its Christmas market. Find exhibitors focusing on gourmet products and gift ideas.
Catering on site.
German :
Das Festkomitee GALA organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Hier finden Sie Aussteller, die sich auf gastronomische Produkte oder Geschenkideen konzentrieren.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Il comitato del festival GALA sta organizzando il suo mercatino di Natale. Gli standisti venderanno prodotti gastronomici e idee regalo.
Catering in loco.
Espanol :
El comité del festival GALA organiza su mercado navideño. Los puestos venderán productos gastronómicos e ideas para regalos.
Catering in situ.
L’événement Marché de Noël Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Loire Semène