Marché de Noël

La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Le comité des fêtes GALA organise son marché de Noël. Retrouvez des exposants axés sur les produits gastronomiques ou les idées cadeaux.

Restauration sur place.

La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 20 60

English :

The GALA festival committee organizes its Christmas market. Find exhibitors focusing on gourmet products and gift ideas.

Catering on site.

German :

Das Festkomitee GALA organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Hier finden Sie Aussteller, die sich auf gastronomische Produkte oder Geschenkideen konzentrieren.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il comitato del festival GALA sta organizzando il suo mercatino di Natale. Gli standisti venderanno prodotti gastronomici e idee regalo.

Catering in loco.

Espanol :

El comité del festival GALA organiza su mercado navideño. Los puestos venderán productos gastronómicos e ideas para regalos.

Catering in situ.

L’événement Marché de Noël Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Loire Semène